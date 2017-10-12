Азербайджан и Россия договорились о равноправном использовании частот

2017-10-12 08:00 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия согласовали процедуру использования частотных ресурсов на приграничных территориях, сказал Trend источник на телекоммуникационном рынке Азербайджана.
По словам собеседника агентства, стороны провели мониторинг используемых каналов в приграничных зонах и подписали соглашение о равноправном использовании частотного спектра мобильной связи, а также телерадиовещания.
Соглашение предусматривает упорядочивание использования радиочастотного спектра и уменьшение вероятности создания помех радиоэлектронными средствами на приграничных территориях.
Азербайджан уже имеет аналогичные соглашения с Грузией, которое было подписано в начале 2017 года, и с Ираном (в 2016 году).
(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)
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