Хельсинкская комиссия проведет брифинг по Нагорному Карабаху

2017-10-12 08:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Хельсинкская комиссия 18 октября проведет брифинг по нагорно-карабахскому урегулированию, сообщается в четверг на сайте комиссии.

На брифинге будут принимать участие бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ Кери Кавано, руководитель программы Международной кризисной группы по Европе и Центральной Азии Магдалена Гроно и бывший сопредседатель Минской Группы ОБСЕ Джеймс Уорлик.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.