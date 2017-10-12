В Сирии сдались 65 участников незаконных формирований

2017-10-12 08:44 | www.oxu.az | 3



Еще 65 участников незаконных вооруженных формирований сдались правительственным войскам на севере Сирии при посредничестве российских военных из Центра примирения враждующих сторон, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Точкой сбора на территории, не подконтрольной сирийским военным, стала деревня Абу-Кахф.

Переход состоялся на контрольно-пропускном пункте у населенного пункта Тайха.

"Этих людей мы ждали здесь. Они через посредников передали, что готовы выйти. Переговоры с ними нам помогали вести российские военные", - сообщил журналистам Амер Аль-Ахмади, представитель властей, отвечающий за процесс примирения в этом районе.

Участники незаконных формирований рассказали, что работали в тылу и не участвовали в боевых действиях.

Сирийским спецслужбам предстоит проверить биографию каждого из них, уточнил Аль-Ахмади. "Люди, которые вышли, знают, что мы очень тщательно проверяем всех, так что в определенном смысле можно доверять их словам.

После реабилитации их статуса мы сможем помочь вывести оттуда их жен и детей", - добавил он.

По просьбе сирийских властей представители Центра примирения обеспечили безопасный проезд колонны со сдавшимися боевиками в город Алеппо, где им предстоит заполнить заявления на нормализацию статуса.

Проверка займет примерно две недели.

Н.Г.

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