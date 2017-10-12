Туркменистан нацелен на модернизацию экономики - президент

2017-10-12 08:41 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане ведётся эффективная работа по совершенствованию рыночных отношений, модернизации экономики и созданию условий для инновационного развития, говорится в обращении президента страны Гурбангулы Бердымухамедова к участникам национальной выставки экономических достижений, открывшейся в четверг.

Мероприятие приурочено к 26-й годовщине независимости Туркменистана.

Выставка призвана продемонстрировать успехи, достигнутые во всех отраслях народного хозяйства.

Огромный экономический потенциал и выгодное расположение Туркменистана, неисчерпаемые богатства туркменской земли служат залогом высоких достижений нашей страны, её устойчивого развития и благополучия, - отмечается в послании.

Туркменистан занимает одну из ключевых позиций в регионе по поставкам природного газа - импортерами являются Китай и Иран. В то же время Россия - традиционный покупатель в 2016 году прекратила закупки туркменского газа.

По данным на 2016 года, доля негосударственного сектора экономики Туркменистана в производстве внутреннего валового продукта (ВВП) составляет 62,3 процента.

Туркменистан взял курс на постепенный переход к рыночной экономике, что получило свое отражение в Конституции. На данном этапе осуществлено ряд мероприятий: деноминация нацвалюты, в 2014 году страна перешла к международным стандартам бухгалтерского учета.

На данном этапе создается нормативно-правовая база, сформированы товарно-сырьевая, валютная биржи, биржа труда, создаются условия для свободной оптовой торговли.

Поставлены цели по созданию в стране и других институтов рыночной инфраструктуры, товарного рынка, фондового рынка, рынка ценных бумаг, информационных, консультативных и аудиторских центров.

МВФ в конце марта обращало внимание на то, что Туркменистану в сложных внешних условиях для поддержания динамичного, устойчивого и всеобъемлющего роста необходимо улучшать деловую и нормативную среду для оказания поддержки дальнейшему развитию частного сектора.

Официальный Ашхабад взял курс на диверсификацию местной экономики, продвинулись индустрия текстиля, нефтепродуктов, активно развивается нефте-и-газохимическая отрасли и промышленность по производству строительных материалов. Частному сектору поручено развивать электронную промышленность, готовится план по привлечению предпринимателей к проектам по освоению природных богатств.

(Автор: Гусейн Гасанов)