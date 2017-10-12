Кто такая «Белая вдова»?

2017-10-12 08:50 | www.oxu.az | 4

Британская подданная Салли Джонс по прозвищу "Белая вдова", воевавшая в рядах террористической группировки ИГИЛ " в Сирии, была ликвидирована в ходе атаки американского беспилотника в Ракке, сообщет Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что вместе с "белой вдовой" погиб ее 12-летний сын.

Американские военные нанесли удар, когда Джонс пыталась бежать из находящейся в осаде Ракки.

За судьбой британской подданной все последние годы следила МИ-6, внешняя разведка Соединенного Королевства.

О ликвидации "белой вдовы" Лондону сообщила американская сторона.

Британское правительстве назвал эту новость "отрадным избавлением".

Об истории "Белой вдовы" в июле этого года рассказала общеарабская газета Al Hayat.

Четыре года назад 45-летняя британка, мать двоих детей, выступавшая в составе рэп-группы Krunch в Графстве Кент, неожиданно вышла замуж за мусульманина из Бирмингема, вдвое ее моложе, и уехала в Сирию.

Приняв ислам, Салли стала помощницей своего мужа Джунейда Хусейна, который, как оказалось, занимал пост главного вербовщика ИГИЛ в странах Европы и был причастен к подготовке как минимум 12 терактов.

Джонс взяла с собой в Ракку и младшего сына - Джо Диксона, который печально прославился тем, что сыграл роль светловолосого подростка-палача в одной из видеозаписей, попавшей на исламистские сайты.

Супруг "Белой вдовы" два года назад был уничтожен американским беспилотником.

Получая пенсию за мужа-шахида, Салли, судя по всему, отрабатывала ее участием в рекламной кампании ИИЛГ.

Сначала она обещала отомстить за Джунейда и стать первой британкой-смертницей под именем "Имам Хусейн", а затем публично объявила, что возглавила группу диверсантов, которые планируют проведение серии терактов на Западе.

Н.Г.

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