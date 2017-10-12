В Хельсинкси состоится брифинг на тему урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе

2017-10-12 08:56 | www.oxu.az | 3

В Хельсинкси состоится брифинг на тему урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе

Хельсинкская комиссия 18 октября проведет брифинг на тему урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Oxu.Az, ссылаясь на сайт Комиссии сообщает, что на брифинге на тему "роль США и ОБСЕ в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе” примут участие двое бывших американских сопредседателя Минской группе ОБСЕ: Кевин Каванауг и Джеймс Уорлик.

Также на мероприятии примут участия независимые эксперты, которые будут давать оценку нынешнему положению в зоне конфликта, формату Минской группы и перспективам достижения устойчивого мира.

Н.Г.

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