Туркменистан обсуждает с КНР экологические проекты в области энергетики

2017-10-12 08:53 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - На туркмено-китайском научно-инновационном форуме, который проходит в эти дни в Ашхабаде (11-12 октября) был затронут важный для Туркменистана вопрос модернизации газовых электростанций, пишет в четверг газета Ватан.

Благодаря этим проектам возможна выработка электроэнергии с минимальным вредом для окружающей среды.

"Инновационная технология получения электрической энергии и холода от потока природного газа имеет огромную экономическую выгоду", -сказано в материале.

С января по сентябрь 2017 года в Туркменистане было выработано 18 миллиардов 360 миллионов 611 тысяч киловатт -часов электроэнергии.

Зарубежным потребителям в этот период было отправлено свыше 2,8 миллиарда киловатт - часов, темп роста экспорта составил 103,2 процента.

Туркменистан экспортирует электроэнергию в Иран, Афганистан и Турцию. Изучаются перспективы поставок в страны Кавказа,Центральной и Южной Азии.

(Автор: Гусейн Гасанов)