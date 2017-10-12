ОБСЕ консультирует Туркменистан в области безопасности торгово-транспортной инфраструктуры

2017-10-12 09:08 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялся семинар по содействию развитию безопасной национальной транспортно-торговой инфраструктуры, говорится в пресс-релизе ОБСЕ.

В мероприятии, организованном ОБСЕ были задействованы представители министерств, занимающихся вопросами транспортной логистики, финансовых институтов, государственной таможенной ы и пограничной служб, Союза промышленников и предпринимателей.

Цель - повысить информированность о международных инструментах и механизмах, направленных на содействие развитию транспортной и торговой системы.

Международные эксперты обратили внимание на методологию разработки дорожной карты по содействию развитию торговли и транспорта и методах анализа бизнес-процесса.

Зухра Бектепова, сотрудник по экономическим вопросам Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ, выступила с презентацией о мандате ОБСЕ в области содействия торговле, транспорту и пограничной безопасности.

«ОБСЕ признает важную роль, которую играют безопасные транспортные сети и устойчивое развитие транспорта в расширении регионального экономического сотрудничества и укреплении стабильности в регионе ОБСЕ, - сказала посол Наталья Дрозд, глава ашхабадского Центра ОБСЕ.

По ее мнению, Туркменистан предпринимает последовательные шаги с целью развития транспортных связей и становления региональным логистическим центром.

В повестку дня семинара также были включены такие вопросы, как мультимодальный транспорт и логистические системы, а также оптимизация транспорта через энергоэффективность.

Эффективные транспортные, пограничные и таможенные механизмы в странах, не имеющих выхода к мировому океану, стали особой темой дискуссий.

Участники семинара обсудили способы совершенствования практики надлежащего управления и укрепления партнерства с частным сектором в странах, не имеющих выхода к мировому океану.

(Автор: Гусейн Гасанов)