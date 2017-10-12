Андрей Малахов основал свою телекомпанию

2017-10-12 09:10 | www.oxu.az | 5

Ведущий Андрей Малахов основал собственную телекомпанию. Как передает Oxu.Az, об этом сообщает журнал StarHit, главным редактором которого он является.

Телекомпания получила название «ТВ Хит», она займется производством телепроектов.

Как отмечается, доля Малахова в уставном капитале компании составляет 50%, еще половина принадлежит продюсеру и медиаменеджеру Александру Митрошенкову.

«Тележурналист станет генеральным продюсером компании «ТВ Хит», а обязанности ее генерального директора будет выполнять Александра Новикова, исполнительный продюсер «Трансконтинентальной МедиаКомпании» и член Академии российского телевидения с 2007 года», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Малахов станет ведущим игрового шоу на «России 1».

A.C.

