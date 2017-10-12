Делегация из США посетит Турцию для разрешения дипломатического кризиса

2017-10-12 09:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Делегация из США посетит Турция для разрешения кризиса в отношениях между двумя странами, сложившегося после ареста сотрудника генконсульства США. Об этом сообщают в четверг турецкие СМИ, со ссылкой на дипломатические источники.

Сообщается, что специальная делегация США посетит Турцию на следующей неделе.

Отметим, что США приостановили выдачу виз турецким гражданам по причине ареста в Турции сотрудника генконсульства США.

Власти Турции, комментируя арест сотрудника генконсульства, отметили, что он имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного переворота в Турции.

Турция, в свою очередь, также приостановила выдачу виз гражданам США.

Напомним, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что США должны задуматься над тем, как члены организации Фетхуллаха Гюлена проникли в ряды работников посольства.

Эрдоган отметил, что посол Джон Басс не представляет США в Турции.

Ранее министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль отклонил просьбу посла США Джона Басса о встрече.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu