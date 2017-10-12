2017-10-12 09:23 | www.oxu.az | 4
В Азербайджане увеличивается число видов наказания для несовершеннолетних.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим планируется внести новый пункт в Уголовный кодекс.
Согласно предложению, в список видов наказания для несовершеннолетних добавляется вид наказания «ограничение свободы». Несовершеннолетний может быть лишен свободы сроком от двух месяцев до двух лет.
Отметим, что в настоящее время в Уголовном кодексе не предусмотрен вид наказания «ограничение свободы» для несовершеннолетних.
Изменения планируется вынести на обсуждение на пленарном заседании Милли меджлиса, которое пройдет 20 октября.