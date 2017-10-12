Бена Аффлека обвинили в домогательствах

2017-10-12 09:28 | www.oxu.az | 3

Актера Бена Аффлека, который осудил голливудского продюсера Харви Вайнштейна за домогательства к женщинам, самого обвинили в приставаниях.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на The New York Times.

Так, актриса Хилари Бертон заявила, что в 2003 году Аффлек «лапал» ее на съемках шоу TRL. Она добавила, что до сих пор не забыла инцидент.

«Я повел себя неподобающе по отношению к мисс Бертон и искренне извиняюсь», - написал Аффлек в твиттере.

Ранее Британская киноакадемия приостановила членство американского продюсера Харви Вайнштейна, уличенного в сексуальных домогательствах.