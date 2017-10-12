В Баку пройдет азербайджано-американский бизнес-форум

2017-10-12 09:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В рамках визита бизнес-делегации США в Баку 16 октября состоится азербайджано-американский бизнес-форум, говорится в сообщении Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), опубликованном на его сайте.

Бизнес-форум пройдет при поддержке министерства экономики Азербайджана.

В мероприятии планируется участие представителей 17 американских компаний, специализирующихся в сфере строительства и строительных материалов, ИКТ, финансов, сельскохозяйственных технологий, системы оплаты и безопасности, аренды автомобилей, логистики, производства молочных продуктов и других отраслях.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с США в январе-августе составил 416,4 миллиона долларов, из которых 413,09 миллиона долларов пришлись на импорт американской продукции.