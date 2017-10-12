США вносит ясность в факт снятия российских флагов

2017-10-12 09:36 | www.oxu.az | 5

В Госдепартаменте США официально подтвердили факт снятия российских триколоров с дипломатических объектов в Сан-Франциско, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Сотрудник американского внешнеполитического ведомства заверил, что сделано это было "при демонстрации должного уважения" к государственным символам России.

"Флаги на бывшей российской консульской собственности в Сан-Франциско были спущены при демонстрации должного уважения и безопасно хранятся в каждом здании", - сказал он.

Он добавил, что сейчас американская сторона обеспечивает безопасность здания консульства и резиденции генконсула в Сан-Франциско и содержит их в исправности в соответствии со своими обязательствами.

Н.Г.