Трамп не определился с будущим ядерной сделки с Ираном

2017-10-12 09:32 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что пока не знает, что предпримет в отношении ядерной сделки с Ираном, передает РИА Новости.

В ходе интервью телекомпании Fox News ведущий спросил Трампа, намерен ли он отказаться официально подтвердить выполнение Ираном обязательств или выйти из сделки.

"Мы можем сделать и то, и другое. Я не знаю точно, что я сделаю", — сказал Трамп.

Как ожидается, Трамп выступит с заявлением по Ирану в ближайшие несколько дней.

В ходе интервью Трамп называл нынешнюю сделку с Ираном "самым худшим соглашением" из тех, что он видел.

"Они (Иран — ред.) очень быстро получили путь к обладанию ядерным оружием и доступ к 1,7 миллиарда долларов наличными", — сказал президент.

Он также подчеркнул, что США "не получили ничего взамен".