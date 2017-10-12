Министерство внутренней безопасности США возглавит женщина

2017-10-12 09:42 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп на пост нового главы министерства внутренней безопасности назначил Кирстен Нильсен.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Politiсo.

Отмечается, что 45-летняя Нильсен является специалистом в вопросах общей безопасности и кибербезопасности, обладает обширным опытом в сфере национальной безопасности.

"У нее множество крепких знакомств", - сообщил источник издания, близкий к Белом дому.

Теперь кандидатуру Нильсен должен утвердить Конгресс.

Отметим, что министерство внутренней безопасности США было создано в ответ на теракт 11 сентября 2001 года. Сейчас на министерство работает порядка 240 тысяч сотрудников.

Н.О.