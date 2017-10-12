На казахстанско-китайской границе модернизируют таможенные центры

2017-10-12 09:39 | www.trend.az | 4

На границе Республики Казахстан и Китайской Народной Республики продолжается модернизация физической инфраструктуры таможенных постов на принципах государственно-частного партнёрства, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на сайт Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

10 октября состоялось официальное открытие современного таможенно-логистического центра "Калжат" на казахстанско-китайской границе. Данный центр будет способствовать увеличению объёмов товарообмена и повышению транспортно-транзитного потенциала республики.

В частности, как отметили в таможне, строительство транспортно-логистической инфраструктуры на границе позволит обеспечить рост экспортно-импортных перевозок грузов и будет способствовать повышению прозрачности, развитию приграничной торговли и предпринимательства. Кроме этого, "модернизация таможенных центров предполагает развитие транзитного потенциала всего Таможенного союза (ТС) путём создания околотаможенной инфраструктуры, использование которой позволит удешевить и ускорить перемещение грузов из Юго-Восточной Азии на территорию ТС, а также в Западную Европу", - отметил председатель Комитета государственных доходов Ардак Тенгебаев.

"Работа центра построена по принципу единого окна, все услуги предоставляются в ускоренном виде, созданы условия для предпринимателей и участников внешнеэкономической деятельности. Новая информационная система в разы сэкономит время предпринимателей, которые смогут получить не только широкий спектр услуг по сортировке, хранению и маркировке грузов, но и на время получения услуг будут находиться в комнате отдыха, либо бизнес-руме с интернетом и условиями для работы", - отметил Ерлан Диханбаев, директор ТОО "Eurotransit Logistic".