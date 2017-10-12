Парламент РК принял поправки в Соглашение с Узбекистаном об открытии автобусного сообщения

2017-10-12 09:43 | www.trend.az | 4

На пленарном заседании Сената Парламента РК принят Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении от 20 марта 2006 год», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее между Казахстаном и Узбекистаном отсутствуют автобусные сообщения по перевозке пассажиров, что приводит к неудобствам при переходе границы. В этой связи нами в текущем году планируется открыть регулярный автобусный маршрут между городами Шымкент и Ташкент и, в следующем году, между другими крупными городами сторон», - сказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, представляя законопроект.

По словам министра, ратификация Протокола придаст позитивный импульс дальнейшему развитию торгово-экономических связей, а также будет способствовать увеличению мобильности населения и укреплению двусторонних отношений. На каждый конкретный маршрут с двух сторон паритетно будут определены перевозчики, которые смогут работать на одном маршруте 5 лет.