Пожар уничтожил одну из основных достопримечательностей Франкфурта

2017-10-12 09:48 | www.oxu.az | 3
Одна из основных достопримечательностей немецкого Франкфурта-на-Майне – Башня Гете (Goetheturm) – в ночь на четверг сгорела дотла, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Башня Гете в Заксенхаузен (район города – ред.) объята пламенем. Тушение пожара продолжается", - сообщила пожарная служба Франкфурта.
Огонь соседним строениям не угрожает. "Саму башню, к сожалению, уже не спасти", - отмечается в сообщении.
О причинах пожара не сообщается.
Деревянная башня Гёте, высота которой составляла 43 метра, была впервые построена в 1867 году, затем она была демонтирована, и восстановлена в 1931 году.
Башня находилась на северной окраине городского леса Шпильпарк-Гететурм в южной части района Заксенхаузена.
Н.Г.