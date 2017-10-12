Официальный курс маната к мировым валютам на 12 октября

2017-10-12 09:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 октября установлен на уровне 1,7003 и 2,0194 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.