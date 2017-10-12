Соглашение с Норвегией об автомобильных перевозках ратифицировано Сенатом РК

2017-10-12 09:47 | www.trend.az | 4

Сенат Парламента РК на пленарном заседании принял Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Норвегия о международных автомобильных перевозках», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представляя проект Соглашения, министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек отметил, что документом устанавливаются правовые нормы для осуществления автомобильных перевозок. В соответствии с Соглашением, двусторонние транзитные перевозки грузов, а также перевозки в третьи страны или же из третьих стран осуществляются на разрешительной основе.

«В настоящее время автоперевозки между двумя странами осуществляют перевозчики третьих стран, белорусские и российские транспортные компании. В 2016 году объем перевозок грузов автотранспортом между Казахстаном и Норвегией увеличился на 53 процента и составил полторы тысячи тонн. Это свыше 100 рейсов», - сказал Ж. Касымбек.

Министр подчеркнул, что ратификация Соглашения позволит казахстанским автоперевозчикам получить дополнительный объем работы.

Отвечая на вопросы депутатов, Ж. Касымбек сообщил, что, в отличие от обычных грузов, на перевозку которых автотранспортом разрешения выдаются в течение одного дня, разрешения на перевозку крупногабаритных грузов выдаются в течение 5 рабочих дней.