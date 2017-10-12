Азербайджанская ведущая выходит замуж во второй раз – ФОТО

2017-10-12 09:56 | www.oxu.az | 4

Азербайджанская актриса и ведущая Айсель Назим создаст семью во второй раз.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на Yenicag.az.

«Мое сердце уже занято. Мы приняли решение пожениться, но пока не уточнили дату свадьбы. Торопиться не собираемся. Главное, что мы твердо намерены это сделать», - сказала она.

Айсель рассказала, что ее избранник является ее другом:

«Мы дружим уже два года. Наши характеры сходятся. Он не ставит для меня никаких запретов, принимает такой, какая я есть. Дружба переросла в любовь, причем в сильную…Никакая сила не сможет нас разделить».

Отметим, что у Айсель Назим есть 8-летний сын от первого брака.

А.С.

