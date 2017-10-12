Таджикистан и Финляндия обсудили нынешнее состояние двусторонних торгово-экономических связей

2017-10-12 09:52 | www.trend.az | 4

Нынешнее состояние двусторонних торгово-экономических связей и готовность к их укреплению и дальнейшему расширению были обсуждены 11 октября в ходе встречи заместителя председателя Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан Одила Сангова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане Никласом Линдквистом, прибывшим в Душанбе с рабочим визитом, передает НИАТ «Ховар».

Одил Сангов поздравил Посла Финляндии с завоеванием первого места и Золотой награды в категории «С» «за раскрытие темы» на международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017 в Астане.

Никлас Линдквист поздравил Таджикистан с присуждением первого места в категории «D» «за раскрытие темы», отметив, что в ходе «ЭКСПО-2017» он посетил Таджикский павильон и рад, что Таджикистан получил наивысшую оценку международного жюри и международного бюро выставок.

Это, по словам О. Сангова, подтверждение мирового признания глобально значимых водных инициатив Лидера нации Эмомали Рахмона, провозглашенных Генеральной Ассамблеей ООН: Международное десятилетие действий «Вода для жизни» (2005-2015 гг.), Международный год пресной воды (2003), Международный год сотрудничества в области водных ресурсов (2013), Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» (2018-2028 гг.).

Проинформировав о деятельности ТПП РТ, О. Сангов обратил внимание на то факт, что большие природные и человеческие ресурсы Таджикистана, инвестиции и современные технологии Финляндии являются хорошей основой для расширения взаимовыгодных связей. В числе перспективных направлений было названо развитие сотрудничества в сферах энергетики, горной, легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства и туризма. Финляндия экспортирует в Таджикистан в основном целлюлозную продукцию, а также оборудование по переработке резины. Было также отмечено, что Таджикистан и Финляндия имеют близкую позицию по многим международным региональным вопросам гидроэнергетики, экологии, защиты климата планеты от потепления, обеспечения широкого доступа населения мира к пресной воде. Оба государства наладили эффективное взаимодействие в этих направлениях.