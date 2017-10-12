Беларусь готова максимально быстро развивать отношения с Узбекистаном

2017-10-12 09:54 | www.trend.az | 4

Беларусь готова максимально быстро развивать отношения с Узбекистаном. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 11 октября во время встречи с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Сочи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил намерения Беларуси углублять взаимодействие с Узбекистаном по всем направлениям, в которых заинтересованы обе страны. "Вы можете быть уверены, что мы это сделаем быстро. Настолько быстро, насколько партнеры в Узбекистане развернутся", - заверил Александр Лукашенко.

Президент пояснил, что Беларусь готова к активным действиям в торгово-экономической сфере. Вместе с тем он заметил: "Если государство не будет подталкивать, если мы с вами не будем контролировать эти процессы, не будут решаться вопросы".

Александр Лукашенко в качестве перспективного направления привел в пример текстильную промышленность. "У вас есть хлопок, у нас - технологии. И рынки рядом. Я за СП (совместные предприятия. - Прим. БЕЛТА), мы запросто сможем договориться", - сказал Президент.

По словам главы государства, ранее белорусско-узбекские отношения развивались медленными темпами. Все изменила состоявшаяся год назад его встреча с Шавкатом Мирзиеевым в Самарканде, во время которой было принято решение приложить максимум усилий для развития двустороннего сотрудничества. "Это была молниеносная встреча, но она стала исторической. Мы с вами договорились, не подписывая никаких документов, назначили ответственных - и все пошло", - констатировал Александр Лукашенко.