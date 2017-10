Numan Kurtulmuş : Türkiye çok güçlü bir medeniyete sahip

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: “Hiçbir millet başka bir milletin kültürü üstünde yükselmez. Sadece onun kötü bir kopyası olabilir o da çok zordur. Her ağaç kendi gövdesi üzerinde yükselir.”



Bakan Kurtulmuş: “(ABD ile vize işlemlerinin karşılıklı askıya alması) Türkiye olarak yapılan bu yanlışlığı kabul etmediğimizi ifade ediyor, meselenin suhuletle ve gerçekten kolay bir şekilde aşılabilmesini ümit ediyoruz. Bunun için de görüşme kanallarımızın diplomatik kanallar çerçevesinde devam edeceğini de ifade etmek istiyoruz.”



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya’da. Bakanlar, İnönü Üniversitesi’nin 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı.



“Mili kültürün oluşumunda medeni perspektif” konulu ilk dersi Bakan Kurtulmuş verdi.



Bakan Kurtulmuş, Türkiye’nin çok güçlü bir medeniyete sahip olduğunu vurguladı. Medeniyet değerlerimizin gençlere öğretilmesinin önemine dikkat çeken Bakan Kurtulmuş, şöyle devam etti:



“Eğer bunu öğretebilirsek bu toplumu yeniden kendi değerleri üzerinde, kendi gücü üzerinde yükselmesini sağlayabiliriz. Yeniden eşitlik adalet özgürlük temelinde bir toplum kurulmasına imkan sağlayabiliriz. Yeniden dünyanın sanatta edebiyatta teknolojide en güçlü ülkelerinden birisi olabiliriz. Yeniden dünyada var olan bu büyük kültürel çözülmeye, medeniyet değerlerinin çözülmesine cevap üretebilecek güçlü bir ülke haline gelebiliriz. Özgüven eksikliğimizin süratle giderilmesinin şart olduğunu ifade etmek istiyorum. O kadar zengin, güçlü, çeşitli bir kültür medeniyet algısı üzerinde oturuyoruz ki bunu sadece yeniden üretebilmek ve bir özgüven içerisinde gençlerimize aşılayabilmek mecburiyetimiz var.”



İslam medeniyetinin en büyük yükselişlerini gerçekleştirdiği iki büyük dönemi hatırlatan Bakan Kurtulmuş, üçüncü yükselişin Anadolu topraklarından çıkacağını belirtti ve şunları söyledi: “Tam da dünyanın medeniyet krizi yaşadığı bu dönemde, bizim büyük medeniyetimizin üçüncü büyük çıkışı inşallah hepimizin gayretiyle bu topraklardan, Anadolu topraklarından gerçekleşecek ve dünyada yeniden büyük bir medeniyetin ayağa kalkması sağlanacaktır.”



Bir milletin ancak kültürel değerlerine sahip çıkarak her alanda bağımsızlığını kazanabileceğini belirten Bakan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:



“Hiçbir millet başka bir milletin kültürü üstünde yükselmez. Sadece onun kötü bir kopyası olabilir o da çok zordur. Her ağaç kendi gövdesi üzerinde yükselir, kendi gövdesi üzerinde yeniden hayat bulur. Budarsınız güçlendirirsiniz gübre koyarsınız yükseltirsiniz. Şimdi bizim ağacımızı yeniden güçlendirme zamanıdır. Biz kültürde, sanatta, bilimde, teknolojide her alanda öze dönmek kendi kültürel bağımsızlığımızı kazanmak mecburiyetindeyiz. Milli kültürel bağımsızlığını kazanmamış bir ülke ekonomik olarak bağımsız olamaz.”



Dünyanın son derece zor bir süreçten geçtiğini aktaran Bakan Kurtulmuş, gelecek dönemin dünyada hangi yeni çatışmalara, yeni kırılganlıklara gebe olduğunu tahmin etmenin bugünden kolay görünmediği belirtti.



Bakan Kurtulmuş, “Yaşadığımız zorlukları görüyoruz. Bölge bir bölünme, parçalanma süreci içerisinde. Bir asır evvel hangi oyun tezgahlandıysa, o oyunun ikinci perdesi maalesef 90’lı yılların başından itibaren titizlikle böyle her gün işlenerek sürdürülüyor. Bölge daha fazla etnik çatışmaların, bölge daha fazla mezhebi ve kültürel çatışmaların içerisine sokulmaya çalışılıyor ve ne yazık ki bu bölgelerdeki gelişmelerde ve bu bölge insanlarının bir takım sağa sola savrulmaları da bu projeyi çok daha ciddi bir şekilde destekliyor.” İfadelerini kullandı.



“Türkiye olarak bir taraftan kendi içimizdeki birliği, bütünlüğü sürdürürken diğer taraftan da bu bölgenin daha fazla derlenmesini ve toparlanmasını sağlayacak, bu bölgenin parçalanma projelerine karşı bölge halklarının birleşmesini esas alan perspektif ile siyasetimiz sürdürmeye gayret edeceğiz.” diyen Bakan Kurtulmuş, şöyle devam etti:



“Bunu yaparken sağdan solan bir takım saldırıların olacağını, bu anlamda Türkiye'nin ayağına bir takım çelmeler takılmasının mukadder ve muhtemel olduğunu biliyoruz. En sonuncusunu 15 Temmuz hain darbe girişiminde gördüğümüz gibi çok farklı, çok değişik şekilde girişimlerle Türkiye’nin önü tıkanmaya çalışılmaktadır. Buna karşı da hem uyanık olmak hem bir ve beraber olmak mecburiyetindeyiz. Ve milli menfaatlerimizi her türlü iç tartışmalarımızın ötesine koyarak, milli menfaatler etrafında birleşmesini başarabilmeliyiz.”



ABD ile Vizelerin Karşılıklı Askıya Alınması



Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya almasına da değinen Bakan Kurtulmuş, şunları söyledi:



“Her şeyden evvel NATO içerisinde 1952'den bu yana çok derin ittifakımız olan, ayrıca Ortadoğu politikalarında stratejik işbirliği düzeyinde ilişkilerimi olan bir ülkenin Türkiye'de 80 milyon halkı cezalandırmak anlamına gelen son derece anlamsız bu adımı niçin attığını anlamakta gerçekten zorlanıyoruz.”



Bakan Kurtulmuş, Astana sürecinden itibaren Türkiye'nin özellikle Suriye sorununun çözülmesinde yeni inisiyatifler geliştirmesinden rahatsızlık duyulduğunu vurgulayarak, “Ayrıca 15 Temmuz'dan bu yana, ondan öncesi de vardı ama 15 Temmuz'dan bu yana yüksek sesle her platformda bu müttefik ülkeye karşı dile getirdiğimiz bu darbe teşebbüsünün ele başını Türkiye'ye iade edin taleplerinin karşısında bırakın iade etme konusunda adım atmayı hala bu şahsı orada saklayabilmeyi müttefikliğe nasıl sığdırdıklarını anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu vesileyle şunu çok açık şekilde ifade etmek isteriz ki Türkiye olarak bir taraftan bize karşı yapılan hususlardan mütekabiliyet esasına göre biz de gerekli adımları atarız. Ancak amacımız suhuletle ve sakin bir şekilde bu sürecin geçilerek Amerika Birleşik Devleti yöneticilerinin, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yapılan bu yanlış uygulamadan bir an evvel vazgeçmesini sağlamak ve ilişkilerin yeniden bu durumdan hasar almadan eski seviyesine dönmesini temin etmektir. Bu vesileyle Türkiye olarak yapılan bu yanlışlığı kabul etmediğimizi ifade ediyor meselenin suhuletle ve gerçekten kolay bir şekilde aşılabilmesini ümit ediyoruz. Bunun için de görüşme kanallarımızın diplomatik kanallar çerçevesinde devam edeceğini de ifade etmek istiyoruz.”



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise yeni akademik yılın Türkiye'ye Malatya'ya hayırlar getirmesini temenni etti.