Россия предоставит Армении кредит в размере 100 миллионов долларов для покупки современного вооружения

2017-10-12 10:11 | www.apa.az | 4

Россия предоставит Армении государственный экспортный кредит в размере 100 миллионов долларов для покупки и финансирование поставок современного вооружения и военного оборудования.

Как сообщает АПА со ссылкой на armenpress.am, вопрос о подписании соглашения о предоставлении кредита между Арменией и Россией включен в повестку заседания правительства Армении, которое состоится 12 октября. Согласно соглашению, государственный экспортный кредит в размере 100 миллионов долларов будет предоставлен сроком на 20 лет, 5 из которых являются льготными, с процентной годовой ставкой в 3%. Согласно обоснованию проекта, подписание соглашения соответствует стратегическим интересам Армении, и его реализация будет служить целям укрепления безопасности страны.

Напомним, что Армения 26 июня 2015 года подписала кредитное соглашение с правительством Российской Федерации на сумму 200 млн долларов США для закупки вооружения