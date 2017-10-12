В Баку проведена международная конференция, посвященная победе над фашизмом

2017-10-12 11:27 | www.apa.az | 5

12 октября в Баку состоялась международная конференция «Консолидация и единство народов, как основной фактор в победе над фашизмом и сохранении мира».

Как сообщает АПА, мероприятие организовано азербайджанским представительством Международного союза «Наследники Победы», Организацией ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики, Министерством молодежи и спорта.

На конференции приняли участие члены правительства Азербайджана, представители 19 стран, в числе которых депутаты.

Заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики, полковник Джалил Халилов сказал, что Азербайджан во время Второй мировой войны внес значительный вклад в победу над фашизмом: «Азербайджан воевал со всем потенциалом. На войне участвовали около 600 тысяч азербайджанцев. 320 тысяч из них погибли, десятки тысяч были ранены, тысячи пропали без вести».

Халилов отметил, что большое число военнослужащих из Азербайджана было удостоено звания Героя Советского Союза.



По словам заместителя заведующего Отдела Администрации Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Арастуна Мехдиева, азербайджанский народ внес неоценимый вклад в победу над фашизмом.



Он отметил, что некоторые лжеисторики пытаются исказить роль азербайджанского народа в победе над фашизмом.



«Кроме того, что Азербайджан отправлял на фронт нефть, около 600 тысяч наших соотечественников принимали активное участие в боевых действиях против фашистов. Более половины из них погибли. В то время население Азербайджана составляло 3,4 млн. человек, а это означает, что с фронта не вернулся каждый пятый гражданин нашей республики», - констатировал Мехдиев.

А.Мехдиев довел до сведения присутствующих на конференции, что участникам Великой Отечественной войны, членам их семей оказывается необходимая забота и внимание со стороны государства.

«В Армении установлен памятник Нжде, который оказывал помощь фашистам. В церемонии открытия памятника принял участие лично президент Армении. Учредитель регионального «СС», предатель сейчас стал национальным героем в Армении. Конечно, это вызвало недовольство ряда стран. В Армении пропагандируется идеология фашизма. На протяжении 25 лет Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 районов Азербайджана находятся под оккупацией Армении. В результате армянской агрессии более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Распространение Арменией идеологии фашизма представляет угрозу не только для региона, но и для всего мира. В этом вопросе мы должны занять четкую и решительную позицию», - подчеркнул А.Мехдиев.

Конференция продолжилась выступлениями.