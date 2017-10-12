Население Азербайджана в этом году израсходовало на покупку продуктов питания 13 млрд. манатов

2017-10-12 11:33 | www.apa.az | 5

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомитете статистики, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 12,6 млрд. манатов (рост по сравнению с январем-сентябрем 2016 года на 1,4%), непродовольственных товаров – 12,2 млрд. манатов (рост на 2,9%).

За отчетный период 45,8% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные товары, 4,8% - напитки и табачные изделия, 18,1% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,3% - электроприборы и мебель, 5,2% - автомобильное топливо, 1,4% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 17,7% - прочую непродовольственную продукцию.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-сентябре 2017 года составили 143,5 маната, на покупку непродовольственных товаров – 139,9 маната.