Армянские снайперы обстреляли азербайджанские позиции

2017-10-12 10:04 | www.oxu.az | 4

Армянские вооруженные подразделения с использованием снайперских винтовок за сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в общей сложности 118 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Мосесгех и на безымянных высотах на территории Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Коханеби, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Немирли, Шыхлар, Джевахирли, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

A.M.

