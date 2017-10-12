В честь опечатки Трампа назвали новое вино

2017-10-12 10:07 | www.oxu.az | 5

Запись президента США Дональда Трампа в Twitter, содержащая загадочное слово covfefe, вдохновила винодельческую компанию City Winery на создание нового вина Covfefe 2015 Red Blend.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание The Hill.

"Мы думаем, что лучше сделать что-нибудь в честь нашего нынешнего президента, а не распускать нюни", - заявил генеральный директор и основатель City Winery Майкл Дорф.

В вине, бутылку которого можно будет приобрести за 37 долларов в Нью-Йорке, Калифорнии, во Флориде и в Вашингтоне, по словам винодела, угадываются ноты сливы, вишни, засахаренной малины, оно обладает ароматом пиона и лепестков роз.

Дорф также пообещал, что 20% от продажи каждой бутылки будут переданы в Американский союз защиты гражданских свобод.

Напомним, в мае Трамп в одном из своих твитов употребил странное слово covfefe.

"Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", - написал Трамп. Позже президент предложил пользователям соцсети угадать истинное значение covfefe, но сам с тех пор так и не раскрыл, что он имел в виду.

Н.О.