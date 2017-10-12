Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, vize krizine ilişkin açıklama yaptı

2017-10-12 11:30 | www.trend.az | 1

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları;

Dün Dışişleri Bakanımız ile ABD Dışişleri Bakanı bir telefon görüşmesi yaptılar ve son gelişmeleri değerlendirdiler. Bundan sonra yapılacaklar hususunda görüş alışverişinde bulundular. Bakanlıktan aldığım bilgiye göre oldukça yapıcı bir görüşme oldu. Bundan sonra iki ülke arasında temsilcilerin bir araya gelip bu konu üzerinde çalışma kararı alındı. Sonucuna göre de bir adım atılacak.

Bizim beklentimiz bu krizin hem Türkiye'nin hem de ABD'nin lehine olmadığıdır. Bu kriz iki ülkeye de zarar vermektedir. İki ülke halklarına da zarar veriyor. Ben bu krizi beklemiyordum.

Ben Türkiye-Amerika ilişkilerinin bu tür krizleri aşacak güce sahip olduğuna inananlardan birisiyim.

Burada bir bilgi eksikliği veya yanlış bilgi olduğunu tahmin ediyorum. Bizim hukuk sistemimizde bir kişi gözaltına alındıktan sonra, savcılığa çıktığında tutuklama talebi ile hakimliğe gönderildiğinde avukat bulundurulması kanunen zorunludur. OHAL olduğu için belli bir süre görüştürülemiyor. 25 Eylül'de gözaltına alınıyor, 4 Ekim'de tutuklanıyor. 8 Ekim'de vize ile ilgili sorun ortaya çıkıyor. Baktığımızda haberleri var.

"KONSOLOSLUK ÇALIŞANININ İFADESİ AVUKATI HUZURUNDA ALINDI"

Bizim hukukumuzda savcı ve kolluk, avukat olmadan herhangi bir şüphelinin ifadesini alamaz, alırsa bu ifade geçerli olmaz. Şüpheli hakkındaki hem polisteki hem de savcılıktaki ifadesi avukatı huzurunda alınmıştır.

Benim aldığım bilgiye göre ailesinden de bir görüşme talebi olmamış. Avukatı var. Avukatla görüşme var ama ifade sırasındaki avukat dışında ayrıca bir avukatla görüşme talebi olmamış, ailesi ile de görüşme talebi olmamış.

"GAZETECİLERİ TOPLAYIP AÇIKLAMASI YAPMASI BUNUN YOLU DEĞİL"

Hukuk devletine uygun biçimde yürütülmesi gereken bir soruşturma yürütülmüştür. Bu konuda bilgi sahip olmak istediğinde sayın Büyükelçi, bunun yolu bellidir. Gazetecileri toplayıp açıklama yapması değildir. Dışişleri kanalına müracaat edilir. Avukat gönderebilirler. Dosyaya bakabilir. Bunun yolu, usulü, diplomatik usulde de bellidir, hukuk usulünde de bellidir. Medyayı toplayıp "burada bir intikam düşüncesi var" gibi açıklama yapmak değil.

BASS NE DEMİŞTİ?

ABD’nin Ankara Büyükeçisi John Bass, "Türk hükümeti tutuklamaya neden olan kanıt hakkında bilgi vermedi, spesifik bir kanıta ilişkin iletişim kurulmadı. Yerel çalışanlarımızın neden gözaltına alındığı ya da tutuklanmasının sebepleri hakkında Türk hükümetinden resmi bir bildirim almadık. Terörizm çok ciddi suçlama. Bu iddiaları destekleyen kanıtlar nelerdir bilmek istiyoruz. ABD, Türk hükümetinin ABD’de çalışanlarıyla ilgili bir terörizm suçlaması olsa bununla ilgili Türk hükümetiyle iletişime geçerdi. Bunun aynını Türk hükümetinden bekliyoruz. " demişti.