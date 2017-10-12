«Коммерсантъ»: Стало известно о причастности чекистов из Тюмени к серийным убийствам бизнесменов

2017-10-12 11:38 | www.apa.az | 4

Следственный комитет России поручил центральному аппарату расследовать уголовное дело в отношении бывших сотрудников тюменского управления ФСБ, обвиняемых в серии убийств местных предпринимателей, отказавшихся от их покровительства.

Как сообщает АПА со ссылкой на газету «Коммерсантъ», под следствием оказались бывший сотрудник отдела по сопровождению оперативных мероприятий УФСБ по Тюменской области Алексей Коротков и тренер оперсостава по самбо Александр Кобылин. Фигурант дела — снайпер Сергей Гилев — покончил с собой в областном СИЗО, еще один сотрудник полиции в розыске.

По данным издания, им вменяется более 10 эпизодов убийств, совершенных с 2008 года по декабрь 2016-го. Чекисты пытались взять под свой контроль бизнесменов, занимавшихся теневой обналичкой и выводом денег за границу. Тех, кто отказывался от «крыши», силовики убивали. Кроме коммерсантов, жертвами стали разнорабочий из Таджикистана, с которым расправились на глазах предпринимателя, чтобы склонить его к сотрудничеству, а также два таксиста, убитых ради машин. Именно при расследовании смерти водителей сыщики вышли на сотрудников УФСБ.

Также газета отмечает, что своего поста лишился начальник УФСБ региона генерал-майор Вадим Пятилетов.

Один из лидеров группировки, Коротков, заключил со следствием сделку. Пошел на сотрудничество и Кобылин, однако его предложение о досудебном соглашении следствие отклонило, так как он не сообщил новых обстоятельств по делу.