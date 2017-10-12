Утверждены новые правила в связи с ипотечными кредитами

2017-10-12 10:15 | www.oxu.az | 4

Премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде утвердил новые правила в связи с ипотечными кредитами.

Как передает Oxu.Az, «Правила выдачи банками, контрольный пакет которых принадлежит государству, ипотечных кредитов за счет собственных средств» распространяются только на банки с государственным участием.

Правила были утверждены с целью обеспечить исполнение пункта 9.6 указа президента Азербайджанской Республики от 22 июня 2016 года «О некоторых вопросах ипотечного кредитования в Азербайджанской Республике».

Л.А.

