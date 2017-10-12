ЛУКОЙЛ ведет переговоры с SOCAR по продолжению экспорта российской нефти по БТД

2017-10-12 12:46 | www.trend.az | 4

БАКУ/ Trend/- Российская компания "ЛУКОЙЛ" ведет переговоры с азербайджанской госнефтекомпанией SOCAR по продолжению поставок российской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).



Об этом сказал в четверг директор по торговле компании Литаско (100 процентная дочка "ЛУКОЙЛ") Алексей Дзюба на Международном нефтяном саммите Argus 2017 в Баку.



"Переговоры ведутся. Мы работаем с SOCAR в этом направлении," - сказал он.

Общая протяженность нефтепровода БТД составляет 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - Грузии, 1076 километров - Турции. Строительство трубопровода началось в 2003 году, а его заполнение нефтью - в 2005 году.

Акционерами BTC Co, которая была учреждена первого августа 2002 года для реализации проекта, являются: BP (30,1 процента), AzBTC (25 процентов), Chevron (8,9 процента), Statoil (8,71 процента), ТРАО (6,53 процента), Eni (пять процентов), Total (пять процентов), Itochu (3,4 процента), Inpex (2,5 процента), CIECO (2,5 процента) и ONGC (2,36 процента).

Международный нефтяной саммит организован глобальным международным ценовым агентством Argus при поддержке генерального партнера - SOCAR.

Саммит стал одним из ключевых событий в Каспийском регионе, который собрал на своей площадке топ-менеджеров крупнейших нефтяных, транспортных, торговых, нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний для анализа последних событий и перспектив их развития в ближайшем будущем.

Участники саммита рассмотрят особенности развития логистических маршрутов для экспорта нефти и нефтепродуктов, нефтехимии, изменения на внутренних рынках стран Каспийского региона, изучат вопросы расширения и модернизации транспортной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры, а также обсудят специфику взаимодействия с иранским рынком.

Ключевые темы саммита: перспективы развития Каспийско-Средиземноморского транспортного коридора; внутренний рынок нефти и нефтепродуктов Каспия; экспорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана: приоритетные направления; транспортно-логистическая инфраструктура Каспийского региона: железнодорожные перевозки и тарифная политика, судовладельцы, порты, терминалы; трубопроводные маршруты Каспийского региона: реалии и перспективы; банковская сессия: финансирование операций с Ираном. Особенности исламского финансирования; Иран: особенности своповых поставок сырья и нефтепродуктов; нефтехимическая промышленность Каспийского региона: производство, транспортировка, продажа и другие.

(Автор: Ляман Зейналова)