Мониторинг ОБСЕ на азербайджано-армянской государственной границе прошел без инцидентов

2017-10-12 12:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 12 октября 2017 года на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов, говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в четверг.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огниен Йович.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)