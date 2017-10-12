TCDD’nin 161. yılı dolayısıyla Ankara YHT gar’da ödüllü satranç turnuvası düzenliyor

2017-10-12 13:17 | www.trend.az | 0

TCDD’nin 161. yılı dolayısıyla 14-15 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara YHT Gar’da Ödüllü Satranç Turnuvası yapılacak…

Bu yıl 161. yılını kutlayan ülkemizin en köklü kurumlarından TCDD, sadece bir ulaşım aracı olmadı. 1930 yılında Eskişehir’de, 1932 yılında Ankara’da ve sonraki yıllarda Anadolu’nun dört bir yanında kurduğu Demirspor kulüpleriyle de ülkemizde sporun gelişmesinin de lokomotifi oldu.

Demirsporların lokomotif kulüplerinden Ankara Demirspor, TCDD’nin 161. yıl dönümü dolayısıyla TCDD Vakfı, Türkiye Satranç Federasyonu Ankara İl Temsilciliği ve ATG ile işbirliğiyle ülkemizde satranç sporunu sevdirmek ve katkı vermek amacıyla ödüllü satranç turnuvası düzenliyor.

Ankara YHT Gar’da 7 ayrı kategoride yapılacak turnuvada her kategoride ilk üç sıraya giren sporcuların para, kupa ve madalya ile ödüllendirilecek.

Turnuvanın ilk turu, 14 Ekim Cumartesi günü saat 11.30’da başlayacak.

15 Ekim Pazar günü saat 15.00’de başlayacak 7. ve son turun ardından ödül töreni düzenlenecek.