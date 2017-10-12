Региональный президент BP назвал факторы превращения Азербайджана в региональный энергетический центр

2017-10-12 11:53 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил региональный президент BP в Азербайджане, Грузии и Турции Гэри Джонс на открытии международного нефтяного саммита Argus в Баку.

«Хочу привести 3 примера. Во-первых, окончательное инвестиционное решение, принятое в декабре 2013 года партнерами по консорциуму BP-SOCAR-Шахдениз, открыло путь для строительства Южного газового коридора. Общая стоимость инвестиционного портфеля оценивается в 40 млрд. долларов. Во-вторых, подписание BP и ее партнерами по консорциуму Азери-Чираг-Гюнешли нового «Контракта века» поспособствует очередной волне крупных инвестиций в нефтяную инфраструктуру Азербайджана. В-третьих, запасы нефти и газа, выявленные в рамках проектов на мелководной части Абшеронского полуострова по соглашению между SOCAR и BP, открыли новую страницу и могут стать источником поставок для крупной региональной нефтегазовой инфраструктуры».

Он также сообщил, что инвестиции, вложенные BP и ее партнерами по проектам в Азербайджане, превысили 67 млрд. долларов. «До сих пор с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли добыто более 3,2 млрд. баррелей нефти и 30 млрд. кубометров попутного газа. С месторождения Шахдениз за весь период с начала разработки добыто 85 млрд. кубометров газа».