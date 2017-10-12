Кассационная жалоба Джахангира Гаджиева отклонена

2017-10-12 12:01 | www.apa.az | 4

Сегодня в Верховном суде начался процесс по кассационной жалобе бывшего председателя правления ОАО «Международный Банк Азербайджана» Джахангира Гаджиева.

Как сообщает АПА, судья отметил, что адвокаты Дж.Гаджиева Агиль Лаиджов и Фахреддин Мехтиев попросили время, чтобы пересмотреть жалобу. Суд отклонил ходатайство.

На процессе стало известно, что обвиняемый Азад Джавадов также подал кассационную жалобу. Судья отметил, что оба обвиняемых обратились с заявлениями в суд, в которых подтвердили ходатайства своих адвокатов.

Отметим, бывший председатель правления ОАО «Международный банк Азербайджана» Джахангир Гаджиев, руководившие в разное время филиалом банка «Центральный» Анар Султанов и Юсиф Алекберов, бывший директор Центрального филиала Международного банка Ильгар Абдуллаев, бывший директор Транспортного филиала Международного банка Кянан Оруджев, глава филиала банка «Нариманов» Мамед Джахангиров, директор бакинского завода по обработке орехов Азад Джавадов обвиняются по статьям 179.3.1, 179.3.2 (присвоение в крупном размере, организованной группой), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог), 228.1 и 228.4 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов) УК АР.

Согласно приговору, Джахангир Гаджиев лишен свободы на 15 лет, Азад Джавадов на 10 лет и 11 месяцев, Юсиф Алекберов – на 7 лет и 6 месяцев, Ибрагим Гусейнов – на 6 лет и 5 месяцев.