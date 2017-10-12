Группа "Azeri Calgary Stars" выступила в Диснейленде (ФОТО)

2017-10-12 12:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - При действующем в городе Калгари (Канада) Азербайджанском обществе культуры Alberta создана детская танцевальная группа Azeri Calgary Stars, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана.

Танцевальный коллектив активно принимает участие в различных мероприятиях и фестивалях в Калгари, представляя азербайджанскую культуру и музыкальное искусство.

Одним из ярких представлений стало выступление новой группы в парке развлечений Диснейленд (штат Калифорния, США). Концертная программа Azeri Calgary Stars была встречена посетителями Диснейленда с большим интересом.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)