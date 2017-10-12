Главврач: «Артроз и артрит - одни из наиболее распространенных заболеваний суставов»

2017-10-12 12:05 | www.apa.az | 3

12 октября в Республиканской клинической больнице имени М.Миргасымова прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы с артритом.

Как сообщает АПА, главный врач больницы Тельман Ибадов отметил, что существуют различные методы лечения данного заболевания. Он пояснил, что артрит представляет собой воспалительный процесс, возникающий в суставах.

По его словам, в результате упомянутого процесса суставы отекают, что приводит к ограничениям в движении.

«Симптомами артрита являются отечность, изменение формы суставов, боль в суставах, покраснение суставной поверхности, ограничения в движении. В настоящее время в мире десятки миллионов людей страдают от различных форм артрита. За последние 20 лет заболеваемость артритом возросла вдвое», - констатировал Ибадов.

Артрит можно встретить у людей разного возраста. В 2016 году в Республиканскую клиническую больницу обратился 221 пациент, за 9 месяцев 2017 года 142 пациента получали лечение в связи с различными видами артрита».

Т.Ибадов отметил, что в последние годы артрит и артроз являются одними из наиболее распространенных заболеваний суставов. По его словам, артрит начинается в молодом возрасте, а артроз - в возрасте 50-60 лет. «При лечении артрита используются стационарное, иногда амбулаторное обследование, при артрозе же только амбулаторное. Результат лечения при артрите положительный, а при артрозе отличается. При артрозе тяжелой степени человек может стать инвалидом».