Сирийские «Грады» выжигают снайперов ИГ – ВИДЕО

2017-10-12 10:32 | www.oxu.az | 5

В районе населенного пункта Меядин на востоке Сирии продолжается наступление сирийской правительственной армии на позиции боевиков ИГ.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на tvzvezda.ru, ранее сообщалось, что войска замкнули кольцо вокруг террористов в городе.

Телеканал «Звезда» публикует кадры боев сирийской армии с боевиками ИГ на подступах к городу Меядин в провинции Дейр-эз-Зор. На видео, снятом стрингерами «Звезды», солдаты ведут огонь по выявленной огневой точке противника в одной из деревень, занятых террористами.

Как сообщил стрингер «Звезды», боевики окопались в одном из небольших домов - оттуда по солдатам велся снайперский огонь. После удара несколькими ракетами «Град» и артобстрела, огневая точка была подавлена.

Н.О.