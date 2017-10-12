В Австралии появился кенгуру-«бодибилдер»

2017-10-12 10:36 | www.oxu.az | 4

27-летний Джексон Винсент встретил огромного кенгуру, когда выгуливал собаку.

Мужчина поразился размерам животного — по его словам, рост кенгуру, которого он встретил, составляет около двух метров, а вес примерно 100 кг, передает Oxu.Az со ссылкой на The Sun.

«Я гулял с моей собакой, когда мы увидели этого огромного монстра, стоящего в воде.

Мы сначала увидели его голову, а потом туловище. Он начал выходить из воды. В этот момент мое сердце ёкнуло, и я решил сделать несколько шагов назад», - рассказал Винсент.

Однако мужчина не растерялся и сфотографировал животное.

Н.Г.