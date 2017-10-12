Ученые из 20 стран примут участие в первом белорусском философском конгрессе

2017-10-12 13:05 | www.trend.az | 5

Ученые из 20 стран примут участие в первом белорусском философском конгрессе "Национальная философия в глобальном мире", который пройдет в Минске 18-20 октября, сообщил сегодня на пресс-конференции директор Института философии Национальной академии наук Беларуси Анатолий Лазаревич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первый белорусский философский конгресс первоначально планировался как событие национального масштаба, но стало ясно, что к этому форуму есть большой международный интерес. В форуме примет участие около 500 представителей философской науки. Примерно половина участников - зарубежные гости. В Беларусь для участия в форуме приедут ученые из 20 стран, среди которых Россия, Китай, Франция, Италия, Польша, Румыния, Болгария, Молдова, страны Балтии", - сказал Анатолий Лазаревич.

Конгресс станет одним из самых значимых форумов Года науки в Беларуси и крупнейшим в истории страны научным форумом в области философии, социальных и гуманитарных наук. Среди гостей конгресса - руководители международных научных организаций и фондов, лидеры национальных философских школ ряда государств.

Организаторы видят конгресс как инструмент консолидации ученых вокруг решения коренных задач развития государства, общества и культуры, а также как средство наглядной демонстрации достижений белорусской науки, наследия отечественной духовной культуры, интеллектуального потенциала Беларуси, вклада страны в мирный процесс и решение глобальных проблем современности.