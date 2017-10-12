Послы ЕС достигли компромисса по декларации саммита «Восточного партнерства»

2017-10-12 10:40 | www.oxu.az | 4

Послы стран Европейского союза достигли компромисса по тексту декларации для саммита «Восточного партнерства», который состоится 24 ноября в Брюсселе.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Есть компромисс среди стран-членов ЕС по декларации «Восточного партнерства». Теперь текст будет передан Азербайджану, Армении, Грузии, Украине, Молдове и Беларуси», - написал Йозвяк.

Он отметил, что упоминание о европейских стремлениях Украины, Молдовы и Грузии отражены в декларации «Восточного партнерства».

Программа «Восточное партнерство», направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, стартовала в 2009 году на саммите в Праге. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.

Н.О.