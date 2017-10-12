Россия предоставит Армении кредит для покупки современного вооружения

2017-10-12 10:46 | www.oxu.az | 5

Россия предоставит Армении государственный экспортный кредит в размере 100 миллионов долларов для покупки и финансирования поставок современного вооружения и военного оборудования.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Арменпресс, вопрос о подписании соглашения о предоставлении кредита между Арменией и Россией включен в повестку заседания правительства Армении, которое состоится 12 октября.

Согласно соглашению, государственный экспортный кредит в размере 100 миллионов долларов будет предоставлен сроком на 20 лет, 5 из которых являются льготными, с процентной годовой ставкой в 3%.

Напомним, что Армения 26 июня 2015 года подписала кредитное соглашение с правительством Российской Федерации на сумму 200 млн долларов США для закупки вооружения.

Н.О.