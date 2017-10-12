Завтра в Баку пасмурно, возможен дождь

2017-10-12 13:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами ожидаются дожди, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 13-15, днем 17-20, в Баку ночью 13-15, днем 18-20 градусов тепла, ветер северо-восточный.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность 75-85 процентов.

В районах Азербайджана в отдельных местах временами прогнозируются грозовые дожди. Утром местами туман. Западный ветер в отдельных местах усилится.

Ночью 9-14, днем 18-23, в горах ночью 1-6, днем 6-10 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)