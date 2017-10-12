Президент Грузии призвал к выработке общей стратегии против России

2017-10-12 12:34 | www.apa.az | 3

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал международных партнеров выработать общую стратегию против РФ.

Как сообщает грузинское бюро АПА, об этом глава государства заявил в ходе выступления на конференции по вопросам обороны и безопасности в Батуми.

По словам Маргвелашвили, такая стратегия необходима для того, чтобы реагировать на агрессивную и провокационную политику России в регионе, в том числе в Грузии.

«Призываю к созданию единой стратегии, которая поможет дать четкий ответ на политику России в отношении соседей. Раздел мира на сферы приоритетных интересов представляет угрозу не только для соседей России, но и для всего мира», - сказал грузинский лидер.

Маргвелашвили также подчеркнул, что процесс интеграции Грузии в Европу и НАТО продолжается.

«Параллельно мы продолжаем реализацию демократических процессов. Несмотря на проблемы, с которыми приходится сталкиваться Грузии, наша страна, будучи ответственным игроком на международной арене, принимает активное участие в международных миссиях, направленных на обеспечение стабильности и безопасности в мире», - отметил он.