Водителям выделят бесплатные парковки – ВИДЕО

2017-10-12 10:56 | www.oxu.az | 4

Водителям транспортных средств, проживающих в домах, зданиях, расположенных вдоль автомобильных дорог, где организовываются парковки, будут бесплатно выделены парковочные места. Для этого им предоставят «индивидуальный парковочный талон». В связи с этим в «Положение о местных органах исполнительной власти» вносятся изменения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Xəzər, передачу информации по индивидуальному талону обеспечивает главное управление Государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана.

Изменения должны вступить в силу в кратчайшие сроки.

A.M.

