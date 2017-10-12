Воспитанники Детской деревни SOS Гянджа провели незабываемый день в CinemaPlus (ВИДЕО, ФОТО)

2017-10-12 13:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Воспитанники Детской деревни SOS Гянджа провели незабываемый день в кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Xəmsə, сообщили Trend Life организаторы.

Детские деревни SOS функционируют в Азербайджане с ноября 2000 года. В настоящее время 150 детей, лишенных родительской заботы, подрастают в Детских деревнях SOS в Баку и Гяндже.

Для детей с физическими ограничениями и лишившимся опеки родителей был показан анимационный фильм "Спарк. Герой Вселенной" с профессиональным азербайджанским дубляжом студии Cinemazadeh. Для детей была организована праздничная программа, преподнесены подарки.

Главный редактор дубляжа - Хатаи Али, продюсер - Турал Асадов, звукорежиссер - Орхан Гасанли, мастеринг - Азад Велиев, перевод - Хумар Гулузаде, пост-продакшн супервайзер - Вугар Исламзаде, директор - Джафар Ахундзаде.

Анимационный фильм дублировали заслуженные артисты Мурад Дадашов, Санубер Искендерли, Джабир Иманов, звезды телевидения, эстрады и кино, среди которых Ислам Мехралиев, Усния Магеррамова, Турал Асадов, Азер Айдемир и Ровшан Мамедли.

Режиссер анимационной семейной комедии - Аарон Вудли.

Сюжет: Могущественные силы зла захватили прекрасную планету и поработили всю Вселенную. Но ничто не заставит Спарка и его верных друзей сдаться. Если у тебя храброе и доброе сердце, несгибаемая воля к победе и преданная команда, любая задача тебе по плечу! Звездная миссия по спасению Вселенной начинается...

(Автор: Вугар Иманов)