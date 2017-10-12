Германия продлила контроль на границах до весны 2018 года

2017-10-12 13:43 | www.trend.az | 5

Германия приняла решение продлить на полгода контроль на границах в связи с сохраняющимся риском неконтролируемой миграции. Об этом передает ТАСС со ссылкой на главу МВД ФРГ Томаса де Мезьера.

Действующий с начала миграционного кризиса режим контроля на границах с рядом европейских стран уже несколько раз продлевался, в последний раз - до 11 ноября 2017 года.

По словам де Мезьера, которые приводит издание, такое решение принято с учетом сохраняющейся террористической угрозы, плохой защиты внешних границ ЕС, а также высокого уровня нелегальной миграции внутри содружества.

Согласно данным МВД, основной поток беженцев в Германию по-прежнему идет через территорию Австрии. Кроме того, растет число нелегальных мигрантов, прибывающих в ФРГ авиатранспортом из Греции.

Де Мезьер отметил, что "полноценный возврат к Шенгену без проверок на внутренних границах возможен, если это позволит сделать ситуация". "Мы над этим работаем, все страны ЕС, Еврокомиссия и Европейский совет. Но перед нами еще долгий путь, который предстоит пройти до конца", - подчеркнул глава МВД.

Министерство внутренних дел ФРГ ввело пограничный контроль на границе с Австрией, а также с рядом других государств осенью 2015 года на фоне огромного притока беженцев. Примеру Германии последовали другие страны. На минувшей неделе Европейская комиссия заявила, что новое продление пограничного контроля будет противоречить нормам Шенгена.